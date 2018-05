Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu iși declara public iubirea ce i-o poarta austriacului. "La mulți ani, iubirea mea! Tu ești curcubeul meu… și barbatul mult... și mult mai mult…. #iubireadevarata #fericire #barbatulmeu #iubireamea", a scris Mihaela Radulescu langa o imagine cu ei doi. Jurata de la…

- Un artist de la noi traverseaza una dintre cele mai negre perioade din viata lui. Tatal sau a murit. Suferea de aceeași boala de care a murit Denisa Raducu. Artistul si-a exprimat durerea in mediul online. Tatal lui Karym, cel care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a incetat din viata,…

- Mihaela Radulescu, pe numele de fata, Mihaela Țiganu, a avut de unde sa moșteneasca frumusețea, inteligența, dar și vocabularul bogat: mama sa le deține din plin. Mihaela Radulescu se poate mandri cu o mama cocheta, stilata și foarte discreta. Marilena Țiganu a fost profesoara de limba și literatura…

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Invitatul Danei Grecu, ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, declarand ca nu se desparte niciodata de ea și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. Daea a vorbit cu sinceritate și despre marea lui iubire:…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Magicianul care i-a sucit mințile Mihaelei Radulescu la Romanii au talent, a facut un numar spectaculos, in fața juriului, in ediția de vineri seara, 2 martie. Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta,…