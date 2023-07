Cladirea cu cele mai dorite apartamente din Timisoara, ISHO Riverside U2, este finalizata! 116 apartamente premium si luxury sunt in curs de livrare catre cumparatori si un numar limitat de unitati sunt inca disponibile. Situate pe malul Begai, la cateva minute de Piata Unirii din Timisoara, apartamentele din ISHO Riverside U2 au suprafețe generoase, predominante ... The post A fost finalizata cladirea cu cele mai asteptate apartamente din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .