- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- Politistii din judetul Maramures efectueaza cercetari pentru depistarea primarului Catalin Chereches pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de cinci ani. „Astazi, 24 noiembrie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramures au primit de la instanta competenta…

- Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au dat verdictul in dosarul de corupție al primarului din Baia Mare: 5 ani de pușcarie, cu executare! SOLUȚIA, PE SCURT „Solutia pe scurt: 1. In baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, admite apelul declarat de catre Parchetul de pe langa Inalta…

- Socrii primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, raman in arest preventiv, dupa ce instanța le-a respins contestația. Decizia Curții de Apel Targu Mureș este definitiva. Soacra și socrul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, de procurorii DNA, ulterior…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiști Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au pus in aplicare un mandat european de arestare, fața de un barbat din comuna Tataranu, urmarit internațional. Sambata, 28 octombrie, polițiștii au pus in executare un mandat de arestare european,…

- Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiștii de la Postul de Poliție Vacarești, au pus in aplicare un mandat european de arestare…