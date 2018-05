Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Canada a declarat ca ramasitele unui barbat au fost gasite in spatele unui perete de la o toaleta dintr-un mall, luni dimineata, scrie BBC. Descoperirea a fost facuta de un instalator...

- Au trecut doua zile de cand intr-un canal de legatura dintre doua lacuri din comuna Geaca a fost gasit un cadavru și aceasta nu a fost inca identificat. Trupul neinsuflețit a fost observat sambata spre seara de un trecator in localitatea Lacu, prin trestia dintr-un canal care face legatura intre doua…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca la acest moment nu li se poate cere medicilor sa aleaga intre a lucra la stat sau privat, pentru ca sistemul public nu poate oferi toate serviciile medicale de care pacientii au nevoie. Elena…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Cadavrul unui barbat neidentificat a fost gasit, vineri dimineața, in jurul orei 10,30 pe un camp la marginea orașului Urlați. Trupul barbatului a fost gasit la marginea unei paduri, la...

- Cadavrul unui batran din județul Hunedoara a fost gasit in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori. Bebe, cainele de serviciu al pompierilor hunedoreni, a adulmecat sapca batranului și a pornit cautarea, oprindu-se langa stavilar, unde au intrat in acțiune scafandrii. Trupul batranului…

- S-a dezlegat misterul: de ce Borcea n-a luat nimic, iar frații Becali au primit pedepse cu executare! Motivul e incredibil. Cristi Borcea, singurul inculpat din dossarul „Mita pentru judecatoare” care nu și-a recunoscut fapta a fost și singurul – paradoxal, nu? – care a scapat fara o sentința cu executare.…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit intr-o padure la marginea orasului. Oamenii legii au anuntat ca barbatul a fost gasit spanzurat in padurea de pe raza localitatii Victor Vlad Delamarina, pe drumul care leaga Lugojul de Resita. ”Barbatul a fost gasit de catre proprietarul padurii care…