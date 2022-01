Stiri pe aceeasi tema

- Un cercetator din Cipru a descoperit o tulpina de coronavirus care combina variantele delta și omicron, a anunțat Bloomberg News. Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina „deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare cu omicron in cadrul…

- O noua tulpina de coronavirus a fost decoperita in Cipru. Noua varianta a fost denumita Deltacron si are aceeasi baza genetica a variantei Delta, alaturi de o parte dintre mutatiile tulpinei Omicron.

- Ministrul Sanatații din Cipru, Michalis Hadjipantelas, a declarat sambata ca oamenii de știința de pe statul insular au descoperit o noua varianta a coronavirusului, potrivit presei locale. Mutația a fost numita 'Deltacron' și are ramașite genetice de la varianta Delta, precum și unele mutații ale…

- Oamenii de știința francezi au descoperit o noua varianta a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistenta la vaccinuri și mai contagioasa. Noua varianta ii ingrijoreaza pe oamenii de știința, dupa ce in sudul Franței a fost descoperit un focar. Totuși, sunt puține semne…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, miercuri, ca doua persoane sunt suspectate, cu posibilitate ridicata de confirmare, ca au fost infectate cu varianta Omicron a COVID-19. Potrivit sursei citate, unul dintre pacientii suspectati de infectarea…

- Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS CoV 2 au fost confirmate astazi, 20.12.2021, in Romania.Este vorba despre o femeie in varsta de 65 ani si un barbat de 67 de ani.Ambele persoane sunt din judetul Brasov si au istoric de calatorie in Nigeria.Cei doi sunt vaccinati cu schema completa…

- "Autoritatile (sanitare) au o suspiciune rezonabila ca avem primele doua cazuri ale noii variante Omicron in Danemarca", a declarat ministrul danez al sanatatii, Magnus Heunicke, intr-un comunicat.Cazurile pot fi confirmate doar atunci cand secventierea genomului va fi finalizata in cateva zile, a precizat…

- Tulpina Delta nu mai este singura varianta Covid-19 care face ravagii in lume. In urma cu scurt timp a fost descoperita o noua varianta in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere. In aceste momente nu se cunosc foarte multe detalii despre aceasta, insa cert este ca 18 elevi…