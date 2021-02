Stiri pe aceeasi tema

- Un nou vaccin impotriva COVID-19 va intra pe piața. Vaccinul AstraZeneca așteapta aprobarea Comisiei Europene! Vineri, 29 ianuarie 2021, Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.…

- Aprobarea UE pentru vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 este așteptata vineri. Eventualul acord ar crește semnificativ disponibilitatea vaccinurilor. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Agenția Europeana a Medicamentului…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Pentru e limita efectele pandemiei este nevoie de aprobarea de catre Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a celui de-al doilea vaccin anti-Covid, cel dezvoltat de compania Moderna, pentru a primi o șansa in plus in acest „razboi” impotriva virusului. Cele doua variante de vaccin disponibile in Uniunea…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic și medical pentru recepționarea…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID care vor sosi in tara vor fi trimise catre sectiile de boli infectioase pentru imunizarea personalului medical,a declarat ministrul sanatații Nelu Tataru . Potrivit Agerpres, Nelu Tataru spune ca pe 21 decembrie se preconizeaza emiterea avizului pentru acest…

- Ungaria va incerca sa obtina aprobarea interna in regim de urgenta pentru un vaccin chinezesc impotriva COVID-19, in loc sa astepte evaluarea obisnuita efectuata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), informeaza Agerpres.

- Ungaria a anunțat ca va incerca sa obtina aprobarea interna in regim de urgenta pentru un vaccin chinezesc impotriva COVID-19, in loc sa astepte evaluarea obisnuita efectuata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), informeaza Agerpres.