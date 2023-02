Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Bacau a eliberat-o din functie pe directoarea Liceului Tehnologic ,,Dumitru Mangeron” Bacau, unde un elev de 15 ani a sechestrat, batut si umilit doi colegi de clasa cu cerințe educaționale speciale.

- Directoarea Liceului Tehnologic "Dumitru Mangeron" din Bacau a fost demisa in urma unei anchete declanșate de Inspectoratul Școlar dupa ce mai mulți elevi au fost victimele harțuirii și violențelor, iar imaginile au aparut in public.

- Directoarea Liceului „Mangeron”, Nela Dumea, a fost demisa, vineri, in urma unei anchete declanșate de Inspectoratul Școlar, dupa ce mai mulți elevi au fost victimele harțuirii și violențelor, iar imaginile au aparut in public. Reamintim, mai mulți elevi ai Colegiului Dumitru Mangeron au agresat doi…

- Intrucat in județul Neamț exista printre cei mai puțini consilieri școlari raportat la numarul de elevi, ministrul Educației a decis sa aloce cele mai multe posturi din cele 1.200 suplimentate. Faptul ca acest raport este de 1 consilier la peste 3.000 de elevi nu a fost singurul criteriu, precizeaza…

- Elevul in varsta de 15 ani care a batut si umilit doi colegi cu cerinte educationale speciale, in toaleta Colegiului Tehnic "Dumitru Mangeron" din municipiul Bacau, a fost retinut de politisti pentru 24 ore.

- Politistii din Bacau au demarat cercetari si fac verificari la un liceu din oras, dupa ce ce au aparut imagini cu mai multi elevi agresati de colegi. Victimele au fost bagate cu capul in vasul toaletei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un incendiu a izbucnit, astazi, la Liceul Tehnologic ‘Alexandru Vlahuta’ din Podul Turcului, dar a fost stins imediat de cadrele didactice, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres. ‘Incendiul s-a manifestat intr-o sala de clasa, la nivelul unei planse de polistiren. In urma evenimentului…

- Șapte elevi de gimnaziu, de la Colegiul „Iulia Hașdeu” din Lugoj, au fost filmați de un coleg mai mare, din clasa a XI-a, salutand in stil nazist. Acesta a publicat videoclipul pe rețelele sociale, insoțit de un imn german. Elevul care i-a filmat pe cei șapte a adaugat in videoclip in fundal sonor,…