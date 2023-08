Stiri pe aceeasi tema

- 11-15 august| PROGRAM Festivalul Roman Apulum 2023: Lupta dintre daci și romani, ateliere meșteșugarești, competiții antice și parada de noapte cu torțe 11-15 august| PROGRAM Festivalul Roman Apulum 2023: Lupta dintre daci și romani, ateliere meșteșugarești, competiții antice și parada de noapte cu…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Bistra și Ciuruleasa, s-au disputat partidele fazei a doua a grupelor din cadrul Campionatului Munților Apuseni, ediția a XII-a. Astfel, au fost stabilite semifinalele, la copii și seniori, jocurile urmand sa de desfașoare sambata, 5 august la Bistra. O zi mai tarziu,…

- American Councils for International Education invita studenții, masteranzii și doctoranzii cetateni romani cu varsta intre 20 și 27 de ani sa candideze pentru participare la programul Elie Wiesel Study Tour in perioada 27 August – 9 Septembrie 2023. Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la…

- Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din Romania, și-a desemnat caștigatorii celei de-a VI-a ediție. Competiția, care are ca scop promovarea tulnicului, instrumentul tradițional al locuitorilor din Munții Apuseni, a fost inclusa in programul Targului…

- Comuna Ighiu va gazdui in perioada 23 – 25 iunie 2023 a XV-a editie a Festivalului Cetatilor Dacice, cel mai vechi festival de reconstituire istorica antica din Romania. Timp de doua zile peste 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o calatorie…

- Ediția a 29-a a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier”, care se va desfașura in Baia Mare in perioada 10-17 iunie, ne propune un program structurat pe trei secțiuni, aparent distincte, dar conturand in același timp una dintre posibilele radiografii ale starii si dinamicii regiei,…

- Cea de-a X-a ediție a Green Fashion Show și-a desemnat caștigatorii. Elevii au fost premiați atat individual, cat și pe echipe, la mai multe categorii. Grupuri formate din elevi de liceu au trebuit sa realizeze costume din materiale reciclabile/reciclate. Fiecare grup inscris a trebuit sa refoloseasca…

- Mircea Cartarescu, Bogdan-Alexandru Stanescu, Sașa Zare, Andrei Cornea, Paul Cernat se numara printre laureatii celei de-a XVII-a editii a Galei Premiilor revistei Observator cultural, decernate marți seara, la Teatrul Odeon. Marele premiu, Opera Omnia, i