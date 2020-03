A fost cutremur, in aceasta dimineata, in Romania. Al doilea in numai cateva ore Un cutremur cu magnitudinea de 3.1 grade a fost inregistrat in judetul Buzau, la ora 06:17:03 ora locala a Romaniei , la adancimea de 130 kilometri.Epicentrul a fost localizat la 57 km E de Brasov, 62 km N de Ploiesti, 117 km N de Bucuresti, 130 km S de Bacau, 132 km NE de Pitesti, 133 km V de Braila, 136 km V de Galati, 171 km E de Sibiu, si 212 km SV de Iasi.Acesta este al doilea cutremur inregistrat in Romania, dupa cel de la ora 22.23, de magnitudine 4.4. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

