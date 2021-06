A fost creată boxa wireless de interior în forma unui tablou O companie de mobilier a prezentat cel mai recent produs din linia lor Symfonisk, o boxa de interior care arata ca un tablou. Desi seamana si cu o rama foto, nu o puteti personaliza cu propriile imagini. Vor exista doua versiuni in alb sau negru si pot fi montate pe perete sau asezate pe podea. Boxa este livrata cu un cablu de 3,5 metri, iar cablul extern poate fi strins intr-o cavitate din spa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

