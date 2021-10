A fost creat un baston inteligent pentru orbi

Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) si Banca Transilvania avertizeaza cu privire la existenta unei campanii de propagare a atacurilor de tip phishing, care se foloseste de identitatea vizuala a bancii, pentru a convinge utilizatorii sa-ti ofere datele, informeaza AGERPRES . “Initiatorii…

- Persoanele fizice vor primi o compensare de 21 de bani/kWh, in perioada 1 noiembrie 31-martie. Aceasta se va aplica celor cu un consum total de 1.500 kWh. La gaze, compensarea este de 25% din factura, in aceeași perioada, pentru un consum de maximum 1.000 metri cubi. Scaderea prețului se va vedea direct…

- Din 2016, experții au recomandat aspirina pentru cei de peste 50 de ani cu un risc estimat de 10% de atac de cord sau accident vascular cerebral in urmatorii zece ani. Consumul zilnic de aspirina pentru a reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral nu ar mai trebui recomandat in…

- Ziua Bastonului Alb sau Ziua Internaționala a Nevazatorilor este celebrata anual in ziua de 15 octombrie, informeaza Agerpres. Ziua a fost instituita de Organizația Europeana pentru Bunastarea Nevazatorilor in anul 1993, la Varșovia. In SUA, „Ziua Bastonului Alb” fusese instituita, la cererea…

- Marea Britanie va oferi cetatenilor sai de peste 50 de ani accesul la o doza de ranfort impotriva COVID-19, in special personalului sanitar si angajatilor din resedintele pentru varstnici, a informat marti, 14 septembrie, agenția EFE, preluata de Agerpres . Executivul de la Londra a luat decizia, dupa…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Geneva iși propune sa controleze fulgerele. Experții au amplasat un laser masiv in varful muntilor Santis din Alpii elvetieni, la o inaltime de 2.500 de metri, pe care il testeaza pentru eficiența lui in calitate de paratrasnet de inalta tehnologie, scrie…

- Povestea celei mai mari picturi murale din Transilvania, realizata la Alba Iulia, poate fi citita de persoanele nevazatoare Cea mai mare pictura murala din Alba Iulia și din Transilvania poate fi citita de catre persoanele nevazatoare. Mai exact, in fața picturii care o infațișeaza pe ”Mama Natura”…