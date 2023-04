A fost concediată după ce s-a lăudat că nu face nimic și câștigă o groază de bani. Acum câștigă mai mult Viața lui Maddie Machado a luat o turnura ciudata și oarecum neașteptata dupa ce s-a trezit data afara de compania care deține Facebook dupa o postare pe TikTok in care se laudat cu salariul uriaș pe care-l primește fara sa faca nimic.Cazul ei a devenit viral dupa ce a oferit detalii despre contextul in care a facut afirmația. "Managerul nostru era și el nou, așa ca habar n-aveam ce facem. In primele trei luni accentul s-a pus pe acomodare.(...) Cand eram la Microsoft, primeam un salariu de 135.000 de dolari pe an și lucram 35 de ore pe saptamana. Dar la Meta, chiar nu aveam de lucru.(...)Nu a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

