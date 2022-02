A fost cândva locul preferat al elitelor europene: Băile Herculane, mărire și decădere (VIDEO) Este o cladire-monument, unde acum 100 de ani mergeau la bai imparatul Franz Josef și imparateasa Sissi. Poate nu e foarte importanta aceasta informație, dar daca adaugam ca importantul edificiu se afla la noi „in ograda”, adica in Romania, atunci se schimba datele problemei… Și e intr-adevar o problema. Daca stam un pic la povești, aflați ca pentru cuplul regal, Baile Herculane erau cea mai frumoasa stațiune balneara de pe continent. Pentru mulți romani de rand era pur și simplu stațiunea de suflet. Astazi, zidurile complexului mai sunt ținute laolata de munca enorma pe care și-au asumat-o cațiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

