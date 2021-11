Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca ofera pana la cinci milioane de dolari pentru orice informatie care duce la capturarea lui Aureliano Guzman Loera, fratele celebrului traficant de droguri mexican ”El Chapo”. Conform agenției AFP, Aureliano Guzman Loera, fratele fostului lider al cartelului…

- Guvernul de la Bogota a anuntat duminica, 24 octombrie, ca pregateste extradarea in Statele Unite a lui Otoniel, seful celei mai puternice bande de traficanti de droguri din tara, capturat cu o zi inainte in cursul unei operatiuni in nord-vestul Columbiei, noteaza AFP.

- Agnes Tirop, deținatoarea unui record mondial la atletism, a fost gasita moarta in casa sa din Kenya. Țara a pierdut o bijuterie, au spus reprezentanții Comitetului Atletic din Africa, citați de publicația The Guardian. In varsta de 25 de ani, atleta a fost gasita moarta in casa. Sotul…

- Autoritațile din Mexic s-au decis sa valorifice locuințele sechestrate ale foștilor lideri ai cartelurilor Sinaloa și Juarez, Joaquin "El Chapo" Guzman și Amado Carrillo Fuentes, cunoscut drept "Regele cerurilor", informeaza France24.

- Un tribunal din Mexic l-a condamnat pe Vicente Carrillo Fuentes, fostul lider al unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic, la 28 de ani de inchisoare. Cunoscut drept ”Viceregele”, Fuentes a fost gasit vinovat de trafic de droguri și crima organizata, informeza BBC , citata de Digi24…

- Copiii care au pierdut un parinte in urma atacurilor teroriste asupra Turnurilor Gemene din New York, din 11 septembrie 2001, duc pe umeri o povara grea. Dincolo de durerea pe care o poarta in suflet, trebuie sa faca fața intrebarilor curioase și imaginilor omniprezente ale dezastrului care le-a ucis…

- Papa Francisc a criticat implicarea recenta a Occidentului in Afganistan drept o tentativa a unor straini de a impune democrația – insa a facut acest lucru citandu-l pe președintele rus Vladimir Putin cu o declarație care credea ca ii aparține Angelei Merkel, relateaza The Guardian . Suveranul pontif…