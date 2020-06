A fost aprobat studiul prin care se va stabili gradul de răspândire a COVID-19 în România Ministerul Sanatații (MS) a finalizat Ordinul pentru aprobarea efectuarii Studiului de seroprevalența a infecției SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei. Conform documentului, studiul de seroprevalența va avea loc in perioada iunie – septembrie 2020. „Urmarim determinarea gradului de raspandire a infecției SARS-CoV- 2 in populația Romaniei, pentru a putea fundamenta adecvat viitoarele masuri de protecție a sanatații […] Articolul A fost aprobat studiul prin care se va stabili gradul de raspandire a COVID-19 in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

