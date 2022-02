Stiri pe aceeasi tema

- Rubla rusa s-a depreciat cu 10% joi dimineața, dupa ce Vladimir Putin a anunțat începerea acțiunii militare în Ucraina. Bursele din Moscova și Sankt Petersburg și-au suspendat pe termen nelimitat tranzacționarea pe piețele pe care le opereaza, transmite profit.ro. Moneda rusa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- Europa trece prin "cel mai periculos moment" pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, desi o "solutie diplomatica" cu Rusia ramane "posibila", a declarat, luni, seful diplomatiei europene Josep Borrell, dupa o intalnire cu secretarul de stat american Antony Blinken. "Traim cu siguranta,…

- Generalul american Mark Milley, presedintele Statului Major Comun, a afirmat ca o invazie rusa a Ucrainei ar fi "ingrozitoare" si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati rusi langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare de la Razboiul Rece, relateaza…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…