Judecatorii Curții Constituționale au ales noul președinte al Curții, iar acesta este Marian Enache. El a fost votat cu 8 voturi din 8 și va fi noul președinte al Curții Constituționale. Cine este judecatorul CCR, Marian Enache: Absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații „Al.I. Cuza” din Iași (1977). Stagiu de documentare (1990) in Drept constituțional comparat (Franța, Spania, Italia). Doctor in științe juridice: specializarea Drept constituțional, Facultatea de drept a Universitații București (1997). Activitate profesionala: 1977-1990: avocat in Baroul Iași, Baroul Vaslui; 1990:membru…