A fost actualizată LISTA țărilor în funcție de riscul epidemiologic. Ce state se află în zona verde (DOCUMENT) CNSU a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de cele trei scenarii (verde, galben, roșu), pe baza ratei de infectare cu Covid-19 de la nivel internațional. Pe lista verde a țarilor se afla acum și Turcia, Croația și Cipru. Grecia ramane in zona galbena. Lista completa a țarilor in funcție de rata de infectare poate fi consultata AICI . Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea 37 prin care a fost modificata lista statelor clasificate in cele trei zone (verde, galbena, roșie), in conformitate cu incidența actualizata la nivel internațional. Țarile din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

