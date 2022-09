IPJ Cluj: Buletin de presa - 02.09.2022

Nr.176560 300 din 2 septembrie 2022 BULETIN DE PRESA ARESTAT PREVENTIV SI CERCETAT PENTRU INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI Ieri, 1 septembrie a.c., un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cel in cauza fiind cercetat in doua dosare penale pentru savarsirea infractiunilor… [citeste mai departe]