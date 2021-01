Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,9%, inchizand la 53,60 de dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a avansat cu 4,9%, la 49,93 de dolari pe baril. Arrabia Saudita a decis ca va reduce productia in mod voluntar cu 1 milion de barili pe zi, in februarie si…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, pe fondul negocierilor unui nou program de stimulare a economiei SUA Preturile petrolului au urcat, joi, la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, traderii fiind optimisti in legatura cu progresele facute…

- Cotatia barilului de petrol a crescut luni, titeiul Brent trecand pragul de 50 de dolari pe baril, pe fondul sperantelor ca introducerea vaccinurilor pentru Covid va stimula cererea globala de combustibili, in timp ce explozia la un tanc petrolier din Arabia Saudita a provocat ingrijorari cu privire…

- Țarile OPEC țin robinetul inchis inca trei luni. Productia de petrol a fost blocata, pentru a forța creșterea prețurilor. Se așteapta decizia Rusiei Membrii OPEC au ajuns luni la un consens larg asupra necesitatii de prelungire a masurilor actuale de reducere a productiei, cu trei luni incepand din…

- Ministrul algerian al Energiei, Abdelmadjid Attar, titularul presedintiei rotative a OPEC, a declarat ca exista ”consens la nivelul OPEC”. El a vorbit inainte ca ministrii OPEC sa inceapa discutiile asupra unei politici care ar ajuta producatorii sa faca fata cererii slabe din 2021 din cauza crizei…

- Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, la cele mai ridicate niveluri dupa luna martie, in urma informatiilor referitoare la un al treilea vaccin promitator, al AstraZeneca, care au marit sperantele intr-o revenire a cererii de carburanti, si a inceperii oficiale a perioadei de tranzitie a presedintelui…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru Covid-19, care au compensat ingrijorarile ca noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus vor duce la o scadere a cererii, transmite…