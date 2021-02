Mitingul de amploare, care ar fi trebuit sa aiba loc sambata dimineata pentru sustinerea Dianei Sosoaca, se dovedeste a fi un esec de proportii. Antena 3 informeaza ca nu a venit nimeni in fata sediului AUR, desi zeci de persoane au confirmat prezenta pe Facebook, acolo unde a fost pregatit evenimentul. Celebrul TEODOSIE, noi declarații INCREDIBILE despre VACCIN și MASCA! VIDEO Totusi, in acest timp, mai multi membri ai partidului AUR au venit la sediu si au intrat in birou. Conducerea AUR a anunțat oficial, miercuri seara, excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca și retragerea sprijinului…