- Doua persoane ar fi murit in urma unei supradoze dupa ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara in stare foarte grava la mai multe spitale din Capitala, informeaza Gandul.ro, care citeaza surse medicale. Un tanar din Republica Moldova, in varsta…

- Medicii au constatat decesul unui al doilea tanar dintre cei care au ajuns in stare foarte grava la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma unei supradoze de droguri administrata la Festivalul SAGA, informeaza gandul.ro .

- La cea de-a doua zi de SAGA Festival au participat peste 30.000 de persoane pe Arena Naționala, iar dintre acesta 39 au avut probleme medicale, 5 fiind transportate la spital in urma consumului de droguri, au declarat pentru G4Media.ro surse polițienești. Potrivit acstora, au fost deschise 52 de dosare…

- Un tanar din Republica Moldova, in varsta de 25 de ani, a murit in noaptea de vineri spre sambata dupa ce a consumat stupefiante la SAGA Festival. Tanarul a ajuns la Spitalul Sfantul Pantelimon in șoc cardio-respirator și a fost declarat decedat in ambulanța. tanarul decedat avea la incheietura mainii…

- Un polițist local din Voluntari este acuzat de tentativa de omor dupa ce și-ar fi batut cu bestialitate unul dintre vecini. Barbatul agresat s-a ales cu oasele fracturate, iar o coasta rupta i-a perforat unul dintre plamani. Polițiștii ilfoveni au fost alertați de medicii Spitalului de Urgența Floreasca,…

- Femeile, cu diverse stadii de sarcina, au ajuns luna aceasta la unitatea medicala din subordinea Consiliului Județean. Medicii spun ca stresul cauzat de refugiul din Ucraina, oboseala dupa un drum lung parcurs pana la Iași, neputința și mai ales necunoscutul catre care s-au indreptat și-au pus amprenta…

- La data de 26 martie a.c., politistii Sectiei 3 Rurala Onesti au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca, pe raza comunei Barsanesti a izbucnit un incendiu de vegetatie.La fata locului, politistii au constatat ca incendiul se manifesta sub forma mai multor focare, pe o suprafata de aproximativ 4 hectare,…