Astazi: Eclipsa inelara de Soare. Un fenomen astronomic rar

A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an, numita adesea si eclipsa "inelului de foc".Eclipsa are loc in momentul de Luna Noua in Capricorn cand Soarele si Luna ocupa acelasi grad 4:07 Capricorn in apropierea… [citeste mai departe]