- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca au depistat, in a doua zi de desfasurare a festivalului UNTOLD, 14 persoane care au incalcat legea privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, transmite Agerpres.

