A doua revoluţie - machiajul Atat femeile, cat si barbatii sunt astazi intr-o continua parada/ manifestare a infatisarii. Felul cum arati este ultimul si cel mai evoluat limbaj din cate au fost scornite de imaginatia umana, si cel mai important. Daca toate aceste eforturi ar fi parte a unui ritual al imperecherii, cum e la animale, s-ar explica lucrurile, dar demult nu mai e astfel. Aspectul exterior este pur si simplu un mod de a vorbi fara cuvinte si fara sens. Conform istoricilor omul a devenit cu adevarat om acum aproximativ 70 000 de ani cand a avut loc asa-numita Revolutie Cognitiva, adica atunci cand maimuta umanoida… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa afirma ca situatia de la Iasi, in ceea ce priveste alianta la nivel local dintre PSD si PNL sta pe un butoi de pulbere. Social-democratii nu sunt dispusi sa colaboreze cu formatiunea liberala de la Iasi daca se confirma situatia prezentata oficial in declaratia…

- ARAD. Lucrurile la UTA au inceput sa escaladeze, cei din club fiind luați la ținta de catre diferite persoane. Este o situație fara precedent, cei care pana mai ieri erau admiratorii lui Alexandru Meszar acum sunt impotriva lui. Practic, in aceste zile se desfașoara o campanie de discreditare a conducerii…

- Marturisesc ca pentru mine, deși analizez toate specificațiile și cifrele atunci cand dau „nas in nas” cu un telefon nou, o pondere foarte mare in decizia de a-l cumpara sau nu o reprezinta aspectul sau, designul. Sigur, majoritatea utilizatorilor arunca o husa pe spatele noului telefon și știu ca nu…

- Care sunt diferențele intre bumbacul clasic și cel organic. Cum se produc cele doua. Moda a evoluat, iar odata cu ea și materialele din care sunt facute hainele. Mulți inca nu iși dau seama ce articole vestimentare sunt facute din bumbac clasic, sau organic, deci sa aflam ce diferențe majore exista…

- Schimbarile sociale, grija crescuta fața de mediu, dar și evoluția tehnologiei influențeaza major toate aspectele vieții noastre, inclusiv modul prin care ne deplasam. Tocmai de aceea, nu mai este un secret pentru nimeni ca piața de mașini electrice este intr-o continua expansiune și mobilitatea…

- Jurații „iUmor” au plecat din emisiune in ediția difuzata in seara de 10 aprilie, la Antena 1. Mihai Bendeac, Delia, Cheloo și Catalin Bordea, juratul-surpriza al ediției, le-au facut o surpriza producatorilor și au parasit platoul fara sa spuna incotro se indreapta și cat lipsesc. Imediat dupa ce Catalin…

- Rob Kapito, fondatorului companiei BlackRock, ce are in administrare active de 10 trilioane dolari avertizeaza asupra impactului inflației. Șocul se va rasfrange in special asupra generației tinere care nu este obișnuita cu lipsurile, spune el. Kapito se refera la millenials (cu data de naștere intre…

- Alina Sorescu a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre familia ei, dar și despre parerea sa despre intervențiile estetice. In continuare artista evita sa intre in detalii despre casnicia cu Alexandru Ciucu.In ultima perioada au existat multe zvonuri potrivit carora vedeta ar fi divorțat…