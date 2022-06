A disparut de acasa. Barbat cautat si in judetul Satu Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca FILATON MIRCEA, in varsta de 49 de ani, la data de 28 iunie, in jurul orei 10:00 a plecat de la locuința sa din Cluj- Napoca și nu a mai revenit.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati…

- Polițiștii Biroului pentru Centrul Universitar din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au reținut marți, pentru 24 de ore, un barbat de 39 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru 4 infracțiuni. In fapt, la data de 5 iunie a.c., in urma unor imagini aparute in spațiul public cu privire la un barbat…

- Un barbat din comuna ieseana Schitu Duca a fost dat disparut, fiind cautat de fortele de ordine dar si de localnici, dupa ce a fost luat de viitura vineri seara, in timp ce se intorcea spre casa cu caruta, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie in varsta de 67 de ani din Salard a disparut de acasa miercuri. Maria Ioana Nagy a plecat de acasa voluntar in jurul orei 14. Femeia purta, la momentul plecarii, o geaca de culoare neagra, blugi albastri si papuci maro. Ea are o inaltime de 1,65 m, greutate de aproximativ 60 de kg, constitutie…

- O minora de 15 ani disparuta din Cluj-Napoca a fost gasita in comuna Mihai Viteazu. Minora plecata voluntar, CHIȘ NATALIA - MARIA a fost depistata ieri, 29 aprilie a.c., in jurul orei 18.30, pe raza comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, de polițiști.Au lucrat echipe de la Secția 8 Poliție Rurala Huedin,…

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 57 de ani care a disparut in dimineața de 20 aprilie de la o locuința din municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit. BUDAI STEFAN, in varsta de 57 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu a plecat voluntar de la…

- Fiica șefului Poliției din municipiul Bacau, Ana Maria Tuluc, in varsta de 15 ani, a disparut de acasa fara urma. Tanara ar fi plecat singura de acasa, duminica, 10 aprilie, in jurul pranzului, insa nu a revenit nici pana in prezent. Ana Maria Tuluc este fata comisarului-șef Adrian Tuluc, șeful Poliției…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in data de 29 Martie a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. IPJ Cluj „Poliția municipiului Cluj-Napoca fost sesizata cu privire... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!