A devenit virală: Melodia starului Tarkan, imnul opozanților lui Erdogan (VIDEO) In cateva ore, vineri, noua melodie a megastarului turc Tarkan, care promite sfarsitul “suferintelor”, a devenit un cantec de mobilizare distribuit pe larg de opozantii regimului presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Potrivit AFP, melodia a fost lansata joi seara la ora 21:00 (18:00 GMT) pe YouTube si Twitter, piesa “Geccek” (“Va trece”) a devenit virala pe Twitter, unde a fost vizualizata de peste opt milioane de ori, fiind frecvent insotita de hashtagul #TarkanNuESingur. In refren, chipesul cantaret turc, faimos pentru hitul sau din 1997 “Simarik”, ne da asigurari ca “totul are un sfarsit” si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

