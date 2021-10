Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Bitea și-a inaintat demisia din funcția de director general al Societații de Transport Public Timișoara (STPT), in cadrul Consiliului de Administrație, invocand motive personale. Saptamana trecuta, primarul Dominic Fritz i-a cerut demisia lui Bitea, dupa ce pe numele directorului STPT DNA a…

- Mita la motiunea de cenzura. Functii oferite pentru a lipsi din Parlament la votul impotriva GuvernuluiMita la motiunea de cenzura. Functii oferite pentru a lipsi din Parlament la votul impotriva Guvernului. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de deputatul Cosmin Sandru si de Nicolae –…

- DNA a anunțat joi ca a inceput urmarirea penala a deputatului PNL Cosmin Șandru și a directorului general al Societații de Transport Public Timișoara. Cei doi ar fi incercat sa corupa un parlamentar sa nu voteze moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Reamintim ca liderul AUR George Simion a…

- ȘANDRU COSMIN, deputat in Parlamentul Romaniei și BITEA NICOLAE-FLORIN, director general al Societații de Transport Public Timișoara, in sarcina carora s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mita.In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila…

- DNA a anunțat ca deputatul PNL de Timiș, Cosmin Șandru și Nicolae Bitea, director general al Societații de Transport Public Timișoara, sunt cercetați penal pentru dare de mita. ”La data de 01 octombrie 2021, in contextul in care urma sa fie dezbatuta și supusa la vot moțiunea de cenzura inițiata pentru…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu a fost votata de toți parlamentarii prezenți astazi la ședința: 281 de voturi pro și 0 voturi contra. Rezultatul oficial a fost prezentat in plen.

- CCR: Moțiunea impotriva Guvernului Cițu merge mai departe, deși Parlamentul a incalcat procedura de comunicare a documentului Conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzura a fost judecat marți de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Curtea a admis ca Parlamentul nu a respectat…