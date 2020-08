A demarat achiziţia primei pasarele pietonale din Craiova A demarat achizitia primei pasarele pietonale din Craiova. Primaria a lansat procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare, asistența tehnica si executie pentru pasarela pietonala de pe strada Henry Ford. Aceasta va fi construita in locul semafoarelor si a trecerii de pietoni din zona fabricii Ford si va avea rolul de a fluidiza traficul rutier. Ceea ce se promitea inca din anul 2015 va fi pus in practica in 2020. Prima pasarela pietonala din Craiova va fi realizata pe strada Henry Ford, in locul unde se afla semafoarele si trecerea de pietoni catre uzina Ford. Autoritatile locale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

