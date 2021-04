A decedat Michael Collins, astronaut al misiunii Apollo 11

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Collins suferea de cancer, iar anunțul privind decesul a fost facut de familia sa. Pilot al modulului de comanda, Collins a ramas pe orbita in timp ce colegii de misiune Neil Armstrong și Buzz Aldrin au coborat și au devenit primii oameni care au pașit pe Luna. Collins a mai zburat in spațiu…

- NASA și compania comerciala de rachete SpaceX lanseaza o noua echipa de patru astronauți cu destinatia Stația Spațiala Internaționala, acesta urmand a fi primul echipaj propulsat pe orbita de un motor racheta de la un zbor spațial anterior reciclat. Capsula spatiala de tip Crew Dragon, „Endeavour”,…

- Creșterea nivelului apelor in canal, datorita efectului superlunii, munca constanta de dislocare a nisipului, expertiza unei companii care a fost implicata in trecut in recuperarea submarinului rusesc Kursk, dar și susținerea oferita de un remorcher olandez de mare putere au fost necesare pentru eliberarea,…

- Un avion a cazut direct peste o mașina ce se afla in mers pe șosea. Pasagerii din avion au murit pe loc. Un singur pasager din mașina lovita a supraviețuit. Trei persoane au murit, printre care si un baiețel, iar o alta persoana a fost ranita grav, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste…

