Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din California a cumparat trei case abandonate dintr-un sat din Sicilia, cu un preț total de 3,30 dolari. In multe localitați parasite din Italia sunt scoase la vanzare case la prețuri incredibil de mici in incercarea de a atrage locuitori, scrie Insider.

- O femeie din California a cumparat trei case abandonate dintr-un sat din Sicilia, cu un preț total de 3,30 dolari. In multe localitați parasite din Italia sunt scoase la vanzare case la prețuri incredibil de mici in incercarea de a atrage locuitori, scrie Insider.

- Andreea Marin a imbinat proiectele profesionale cu viața de familie de cand in viața ei a aparut Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andreea Marin ne-a dezvaluit faptul ca lucreaza impreuna cu Violeta la un proiect, dar și ca fiica ei a surprins-o…

- Mihai Repede, un ,,cautator neobosit al propriei vocatii", asa cum se descrie, a uimit milioane de persoane cu ideea dar si cu talentul pe care il are. De aproximativ trei ani de zile, ceea ce parea o joaca s-a transformat intr-o afacere prospera

- Deși nu a știut sa scrie sau sa citeasca o buna parte din viața ei de adult, autoarea și-a indeplinit visul și acum a ajuns incoronata drept „Regina Crimei din Manchester”. Povestea ei pare desprinsa din carți, dar este la fel de reala precum cariera pe care și-a construit-o.

- O romanca, in varsta de 36 de ani, care anterior a muncit intr-o fabrica, locuiește și este crescatoare de gaini in Monteriggioni, o comuna din provincia Siena. Aceasta a ales sa plece de la locul de munca pentru a investi in ferma.

- Pare greu de crezut, dar exista un oraș in Europa unde casele se vand cu șase lei. Ce condiție este impusa apoi de dezvoltator. Oferta ce pare imposibil de refuzat nu are nicio legatura cu programele create de autorițile locale din Italia, care ofereau oamenilor case parasite pentru doar cațiva euro.…

- Un grup alcatuit din 90 de jucatori a ghicit toate cele sase numere extrase la o loterie din Italia, asigurandu-si un castig record de peste 371 de milioane de euro, cel mai mare jackpot acordat pana in prezent dupa o extragere la o loterie din Europa, relateaza agenția dpa și Agerpres. Extragerea „Superenalotto”…