Intamplare cu final fericit pentru o femeie din Vrancea, care era cat pe ce sa piarda mai bine de 470 de euro, dupa ce facuse doua plați catre o plaftorma care imita booking.com. Se intampla in toamna anului trecut, cand persoana vatamata a efectuat o rezervare pentru doua zile de cazare la un hotel din […] Articolul A crezut ca face o rezervare pentru concediu, in schimb era cat pe ce sa fie inșelata cu peste 470 de euro apare prima data in Monitorul de Vrancea .