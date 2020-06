A crescut numărul RESTANȚIERILOR la credite Datele Biroului de Credite, publicate de BNR, arata o creștere a numarului de persoane fizice care au intarziat plata ratelor la credite mai mult de 30 de zile in lunile martie și aprilie. Astfel, daca in februarie vorbeam de un numar de 524.204 persoane, in martie a urcat la 531.503, iar in aprilie la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

