A crescut numărul divorțurilor în Teleorman Direcția de Statistica a județului Teleorman a publicat datele referitoare la nuptialitate si divortialitate. In luna septembrie 2022, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 230 casatorii, potrivit datelor oficiale. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr.202/2010 a fost de 75, cu 52 divorturi mai multe fata de luna septembrie 2021. Numarul casatoriilor a fost cu 8 mai mic in luna septembrie 2022, fata de aceeasi luna din anul precedent. Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

