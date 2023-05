A crescut numărul de companii româneşti care preferă dezvoltarea prin sistemul de franciză Numarul de companii romanesti care prefera dezvoltarea prin sistemul de franciza a crescut cu 30% intre 2020-2022. A fost exact perioada anilor de pandemie, cand siguranța afacerilor a fost pusa la grea incercare și multe businessuri s-au vazut nevoite sa iși inchida activitatea. Se pare ca acest gen de afacere a dat incredere antreprenorilor care […] Articolul A crescut numarul de companii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

