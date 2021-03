Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, zece focare COVID-19 active in judet, ultimul fiind declarat la Spitalul de Psihiatrie Jebel, unde 19 persoane au fost depistate cu virusul SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore, in judet au aparut 155 noi cazuri de COVID-19, dintre care…

- Numarul sucevenilor cu Covid-19 care au nevoie de tratament in spitalele din județ a crescut ușor, de la 245 duminica, la 258, inregistrați luni, la ora 9.00. In ultimele 24 de ore au fost internate 11 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 11 ...

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 249 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.185 de teste efectuate, din care 601 teste rapide. Dintre cazurile noi, cele mai multe sunt din Timișoara (164), Giroc (17) și Lugoj…

- Rata infectarilor in Prahova a coborat din nou, ajungand, azi, la 0,78 cazuri active la mia de locuitori. 57 de persoane din județ au fost testate pozitiv, in ultimele 24 de ore. Din pacate, in același interval au fost raportate și patru noi decese survenite in randul pacienților confirmați cu Covid.

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in spitalele din județ sunt internați nu mai puțin de 376 de pacienți Covid, la care se adauga inca 41 de persoane suspecte de aceasta boala. In județ, in ultimele 24 de ore au fost internate12 persoane diagnosticate cu Covid – 19, ...

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 218 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.047 de teste efectuate (din care 282 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 103, Lugoj – 8, Deta – 3, Jimbolia – 2, Recaș…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat, astazi, ca in spitalele suport sunt 338 de paturi ocupate de persoane care au COVID-19, alte 310 fiind libere. Potrivit informarii, in cursul zilei de joi, la sase spitale suport COVID-19 din judet erau ocupate 338 paturi, 34 dintre acestea fiind la Terapie…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 132 de imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe dintre acestea la Timișoara - 42. Bilanțul total al deceselor, de la inceputul pandemiei, ajunge la 676. 58 timișeni se afla in stare grava in secțiile ATI din județ. Un nou focar a fost raportat de DSP…