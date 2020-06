Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat sambata la 26.022, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 325 de noi infecții. De remarcat ca de ieri pana astazi au fost prelucrate doar 1.877 de teste, ceea ce inseamna ca unul din șase teste a ieșit pozitiv. Dintre persoanele confirmate…

- BULETIN DE PRESA 12 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.404 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate și externate.Distribuie pe Numarul de cazuri…

- bull; Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate si externate.Numarul…

- Alte 125 noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Romania in ultimele 24 de ore, au anunțat luni atoritațile, insa din doar 2.915 teste prelucrate. In total, pana luni, in Romania au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri ca polițiștii au depistat joi 50 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada…

- Ziarul Unirea Doua noi cazuri de COVID-19 la Aiud: 13 persoane infectate in total și 89 persoane izolate la domiciliu Doua noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate la Aiud: 13 persoane sunt infectate in total și 89 izolate la domiciliu. Informațiile au fost postate pe pagina de facebook a pimariei…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus a urcat luni la 6.633 fiind anunțate la pranz 333 de noi infecții. Numarul deceselor a ajuns luni dimineața la 318 dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca alți patru pacienți cu Covid-19 și-au pierdut viața. Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul…