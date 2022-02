A crescut apetitul românilor pentru dulce. Anul trecut, au cumpărat ciocolată de 5,2 miliarde de euro Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 5,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent. Cu toate acestea, mulți producatori de ciocolata au restanțe la Stat și la furnizorii de materie prima, iar doi dintre ei și-au inchis afacerile in ultimii doi ani. Cifra de afaceri a comercianților de ciocolata din Romania a avansat cu 11%, atingand un maximum istoric de 4,1 miliarde de lei in 2020. Chiar daca pofta de dulce a romanilor este in creștere, producția locala a scazut in anul pandemiei cu aproape 1 miliard, ajungand la 640 de milioane de lei. Per ansamblu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 55,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent, potrivit analistilor KeysFin, conform Agerpres. La nivel comparativ, analiza publicata luni releva faptul ca afacerile comerciantilor de ciocolata din Romania au avansat…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin va fi, in acest an, de doua miliarde de lei, cu 20% mai mare decat cea inregistrata anul trecut. Romania devine, astfel, țara cu cea mai mare creștere a producției de vin din Uniunea Europeana. Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a fost de 1,7 miliarde lei in 2020, scaderea fiind marginala, de 1,5%, comparativ cu anul 2019, arata o analiza Keysfin, care precizeaza ca Romania are cel mai mare avans anual estimat al producției de vin din UE in anul 2021, anunța Mediafax.…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu 20% in acest an, de la un nivel de 1,7 miliarde lei in 2020, Romania avand cel mai mare avans anual estimat al productiei de vin din UE in 2021, potrivit analistilor unei companii care furnizeaza solutii de informatii de afaceri in…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a fost de 1,7 miliarde lei in 2020, scaderea fiind marginala, de 1,5%, comparativ cu anul 2019. Cu toate acestea, piața de vin locala a ramas cu 24% peste nivelul din 2015 și cu 64% mai mare decat in 2010, Romania avand cel mai mare avans anual estimat…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a fost de 1,7 miliarde lei in 2020, scaderea fiind marginala, de 1,5%, comparativ cu anul 2019, arata o analiza Keysfin, care precizeaza ca Romania are cel mai mare avans anual estimat al producției de vin din UE in anul 2021. Piața de vin locala…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, de pe piata interna, 1,156 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark. In cadrul primei emisiuni, cu o maturitate reziduala la 117 de luni, Finantele au atras de la banci 628 milioane de lei, la un randament mediu…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat o scadere de 3,4%, ajungand la 44,4 miliarde de lei in 2020, fiind totuși cu 14,5% mai mare decat cea din 2016, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Pentru anul 2021, analiștii KeysFin estimeaza revenirea sectorului pana…