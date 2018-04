A confirmat sarcina. Vedeta va naşte un copil la 48 de ani Intr-un interviu pentru publicatia The New York Times, actrita a spus ca sarcina este destul de inaintata si ca nu cunoaste sexul copilului. Actorii Rachel Weisz si Daniel Craig, in varsta de 50 de ani, s-au casatorit in 2011, la New York. Actrita mai are un fiu, Henry, in varsta de 11 ani, din relatia cu regizorul Darren Aronofsky, iar Craig mai are o fiica in varsta de 25 de ani, Ella, cu fosta lui sotie, actrita scotiana Fiona Loudon, de care a divortat in 1994. Rachel Weisz a primit un premiu Oscar pentru rolul din "Prietenie absoluta/ The Constant Gardener" (2005)… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

