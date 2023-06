Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare din Iasi care asculta muzica cu volumul la maximul in toiul noptii a fost internata la Institutul Socola, dupa ce a tipat la agentii de politie care au intervenit, chemati de vecinii scandalizati la ore dupa miezul noptii. Magistratul activeaza la Judecatoria Iasi, iar in timpul in care…

- Polițiștii din București au fost chemați la o locuința din Sectorul 6, acolo unde un barbat s-ar fi sinucis in propria locuința. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul barbatului de 67 de ani, iar surse din ancheta arata ca acesta ar fi un fost polițist din Capitala pe nume Aurel C.”La…

- Ilie Nastase a ajuns in aceasta dupa-amiaza la secția 1 de Poliție din Capitala. Fostul tenismen a explicat ca vizita la poliție are legatura cu fundația. Ilie Nastase s-a plans de modul in care a fost tratat de reporterii care se aflau in fața secției 1 și l-au luat la intrebari. „Nu e nimic in neregula.…

- Tragedia a pornit de la o discuție aprinsa in parcarea unui supermarket din Valcea. Doi barbați s-au luat la cearta, iar spiritele s-au incins atat de tare incat la un moment dat s-au luat la bataie.Intr-un final, aceștia au sunat la 112 pentru ca Poliția sa faca o ancheta. Ambii au ajuns sa stea de…

- O profesoara de la un colegiu din Bucuresti a fost intepata de un elev in zona gatului in timpul orei de curs. "La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 14 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie,…

- O profesoara de la Colegiul Național Ion Creanga din București a fost ințepata in gat cu un cuțit de elev de 16 ani, in timpul orelor de curs, informeaza G4media , care citeaza surse judiciare. Incidentul a avut loc la ora de limba japoneza. Elevul este clasa a 10-a. Profesoara in varsta de 26 de ani…

- Un agent de la Politia judiciara din Bucuresti a fost retinut de DNA dupa ce ar fi pretins 15.000 de euro de la o femeie pentru a determina functionari publici cu atributii in eliberarea permiselor de conducere sa faciliteze obtinerea frauduloasa de catre aceasta si fratele ei a documentelor. Politistul…