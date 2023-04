Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Buș, din județul Alba, a fost exmatriculata de la Școala de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca, din cauza unei boli la plamani, dar a caștigat in instanța dreptul a deveni polițista. Ea a fost extrem de dornica sa imbrace uniforma și nu s-a lasat. Anamaria a fost exmatriculata in 2019, pe…

- Instanta de recurs a judecat la finele acestei saptamani recursurile declarate de CLC si Colegiul Tomis impotriva deciziei Tribunalului de a anulat HCL Constanta 203 din 30.03.2021 ce vizeaza spatiul de pe strada Flamanda din oras. Dupa dezbateri, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal…

- Școala de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca va scoate la concurs la admiterea din aprilie 300 de locuri. Guvernul va modifica, in scurt timp, ,,HG nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat și pentru invațamantul superior de stat in anul școlar/universitar…

- Noi elevi in practica la Școala de agenți de poliția din Campina Incepand de astazi și pana in luna aprilie o noua serie de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina va efectua stagiul de practica in cadrul unitații din Pitești. Cei 158 de elevi s-au prezentat, astazi, entuziaști,…

- Un angajat al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” de la Campina, care a candidat pentru obținerea unui post de profesor la catedra de Drept și a primit nota 1 dupa ce s-a considerat ca a copiat de la o colega, a dat instituția in judecata. Barbatul susține ca masura de anulare a examenului nu…

- Un cadru didactic al Școlii de Poliție de la Campina a fost prins in timp ce copia la examenul pentru obținerea unui post de profesor de pregatire juridica și criminalistica. In același timp, dascalul ar fi fost acuzat, de mai multe eleve, ca le-ar fi harțuit.Conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile…