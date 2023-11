Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa cu un lot de 23 de sportivi format din 11 seniori si 12 juniori la Campionatele Europene de gimnastica aerobica programate in perioada 17-19 noiembrie in Antalya (Turcia), potrivit Agerpres.Conform paginii oficiale de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica (FRG), delegatia "tricolora"…

- ”Am vazut cifrele, ieri am fost la targ de turism aici in Antalya, la care au participat hotelieri turci cu touroperatori de aici. Anul trecut era mai mare. Nu intelegeam de ce trebuie sa se vada turcii intre ei, insa litoralul turcesc pe aceasta zona are vreo 300 de kilometri. Si ieri am primit cifrele:…

- Prezenta la Euro Business Cup 2023, competiție ce se desfașoara in aceste zile in Antalya (Turcia), formația de minifotbal Gemina Cluj și-a respectat statutul de deținatoarea a trofeului caștigat in 2022 și a reușit sa caștige grupa E, dupa doua victorii obținute și un rezultat de egalitate. Astfel,…

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…

- Rezultate foarte bune pentru sportiva Jasmina Elena Ciocoiu la Campionatul European de Kempo, desfașurat in perioada 7-14 octombrie in Antalya, Turcia. Luptatoarea legitimata la CSC Ghiroda și Giarmata Vii se intoarce acasa cu trei medalii de argint la Full-Kempo, Semi-Kempo și Submission.

- Dupa o pauza de 40 de ani, Romania a atins din nou sferturile Campionatului European de volei, dupa un meci de poveste cu Croația, incheiat 3-2 (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12). Romania va juca in sferturile de finala impotriva caștigatoarei dintre Franța și Bulgaria. Sfertul de finala este programat…

- Echipa Frantei, campioana olimpica en titre, a invins cu 3-0 (25-12, 25-22, 25-17) formatia Greciei, marti la Tel Aviv, intr-o partida din cadrul Grupei D a Campionatului European de volei masculin, din care face parte si Romania, potrivit Agerpres.Gratie acestui succes, voleibalistii francezi au…

- Ridicatoarea Iarina Axinte (18 ani) a evaluat parcursul Romaniei la Campionatul European dupa ce naționala feminina s-a oprit in optimi de finala, invinsa de Franța cu 3-1. Romania a pierdut in fața Franței cu 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 23-25), oprindu-se in optimile de finala ale Campionatului European.…