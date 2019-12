Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa accident, in centrul capitalei Nur-Sultan, cel ma mare drapel din tara, care este arborat la o inaltime de 111 metri, era sambata in berna. La Almaty s-au lansat apeluri pentru strangere de fonduri pentru victimele accidentului. Numeroase tari, intre care si Rusia si China, au…

- Cel putin 15 persoane au murit dupa ce un avion de pasageri al companiei aeriene kazahe Bek Air s-a prabusit vineri in zori in timpul decolarii de pe aeroportul din Almaty, a informat vineri agentia Kazinform, preluata de agentiile internationale de presa. Aeronava Fokker 100 a pierdut din altitudine…

- Un avion cu aproape 100 de pasageri s-a prabușit, vineri dimineața, in Pakistan. 12 dintre cei aflați la bord au murit in urma impactului pe care supraviețuitorii l-au descris ca pe un coșmar.Un supraviețuitor, omul de afaceri Aslan Nazaraliyev, adeclarat BBC ca avionul a inceput sa vibreze violent…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri în apropierea orasului Almaty, în Kazahstan, înregistrându-se cel putin 14 morți, potrivit BBC. Sursa citata mai spune ca alte 35 persoane ranite, inclusiv…

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Avionul care…

- Un pieton a murit dupa ce un avion s-a prabușit pe strada pe care o traversa, in Brazilia. Alte doua persoane au decedat in urma accidentului. Avionul abia decolase cand a inceput brusc sa piarda altitudine. La bord erau patru persoane și trei dintre ele sunt acum la spital. Autoritațile aeronautice…

- Avionul de la compania Ukraine Air Alliance zbura pe ruta Vigo-Lviv, dar nu a ajuns la destinație din cauza lipsei de combustibil. In urma prabușirii au murit cinci oameni și trei au fost raniți.