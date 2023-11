Primarul orasului Moscova sustine ca Apararea antiaeriana a Rusiei a respins un atac cu drona in noaptea de sambata spre duminica deasupra capitalei. „O incercare de atac cu drona asupra Moscovei a fost dejucat de fortele de aparare aeriana in districtul urban Bogorodskoye in aceasta noapte. Fara daune sau victime ca urmare a caderii resturilor. […] The post A atacat Ucraina in Rusia, cu o drona? Ce spune primarul Moscovei first appeared on Ziarul National .