A aruncat deșeuri și a fost identificat după bonul de la Glovo Poliția Locala Brașov a reușit sa amendeze un barbat care aruncase pe spațiul public deșeuri provenite de la construcții, dupa bonul de la mancarea comandata de acesta acasa, unde a avut lucrarile. Barbatul aruncase pe spațiul public de pe o strada din Brașov moloz, bucați de rigips, ambalaje de la uși de interior, storuri exterioare […] The post A aruncat deșeuri și a fost identificat dupa bonul de la Glovo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal provocat de greva angajatilor STB, in spatiul public au aparut imagini in care unii soferi sunt surprinsi in timp ce fura motorina din rezervoarele autobuzelor. Directorul Societatii de Transport Bucuresti spune ca furturile de combustibil sunt la ordinea zilei. In filmuletul aparut…

- The employees of the Bucharest overground public transport company STB went on strike on Thursday morning, requesting an increase in salaries and better working conditions, according to Romania-Insider. Negotiations between the union and the STB management are scheduled for this Thursday afternoon,…

- Trei persoane din Calarași s-au aruncat in Dunare, vineri, pentru a-și pune capat zilelor. Este vorba despre doua femei si un barbat, care fusesera dati afara din case. Echipajele ISU au intervenit rapid, insa au reusit sa salveze doar o singura persoana. In urma cu trei ani au fost dati afara din locuintele…

- Un barbat a incercat sa se sinucida, joi dimineața, la stația de metrou Izvor, aruncandu-se in fața unui tren. Din fericire, mecanicul, care a intrat cu o viteza redusa in stație, a reușit sa franeze la timp și sa evite o tragedie. Barbatul a fost scos in siguranța din calea de rulare, fiind preluat…

- Mai mulți tineri au devastat pensiunea in care s-au cazat de Revelion, in București, pagubele ajungand la zeci de mii de euro. Polițiștii fac acum cercetari pentru distrugere. La ora 1.00, in prima zi din an, proprietarii au observat ca toate camerele de supraveghere sunt inchise și au incercat sa ia…

- Patriarhia a transmis, joi, ca accesul in biserici nu poate fi condiționat de un document. Reprezentanții Patriarhiei au precizat ca certificatul verde este un document care are o rațiune intrinseca de convingere, nu de constrangere, iar acest document nu este și nu poate deveni restrictiv pentru accesul…

- Un barbat de 28 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, s-a sinucis aruncandu-se de la etajul 10 al unui bloc din Capitala, dupa ce i-a agresat pe cei doi soți care-l gazduiau și le-a incendiat locuința. Potrivit Politiei Capitalei, in noaptea de vineri spre sambata, dupa miezul noptii, Sectia 13 Politie…