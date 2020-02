"Cunoscand prevederile Capitolului IX - Indemnizatia pentru limita de varsta, din Legea 96/2006, privind Statutul deputatilor si senatorilor, in calitatea mea de senator in Circumscriptia electorala nr. 18 Galati, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul in declaratii, si in deplina cunostinta de cauza ca renunt de bunavoie, definitiv si irevocabil la dreptul conferit de lege privind indemnizatia lunara pentru limita de varsta (pensia speciala) de care as putea beneficia in urma mandatelor de senator", se arata in actul notarial.

