- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Novavax are o eficiența de 89,3%. Studiile clinice arata ca eficiența serului este mai scazuta in cazul anumitor tulpini de Covid-19. In studiile din faza a treia au fost implicate peste 15,000 de persoane. Conform AFP și Agerpres, vaccinul este mai putin eficient…

- In 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artisti ai tuturor timpurilor. Grupul a fost alcatuit din John Lennon vocal, chitara ritmica , Paul McCartney vocal, chitara bas , George Harrison chitara solo si Ringo Starr baterie . La data de 20 ianaurie…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca nu exista niciun semn ca noua tulpina a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate rezista vaccinurilor. Șeful tehnic al OMS, dr. Maria Van Kerkhove, spune ca cei infectați cu diferite variante ale virusului au aceleași simptome ale bolii…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a anunțat ca noua tulpina a coronavirusului care a aparut in țara este „scapata de sub control”. Astfel, Hancock a justificat reintoducerea masurilor mai dure de restricție in Londra și intr-o parte a Angliei, pana la implementarea unui vaccin. „Din…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- Paul McCartney, fost component al legendarei trupe The Beatles, si-a aratat sustinerea pentru campania de vaccinare anti-COVID-19 din Marea Britanie, promitand ca se va numara printre primele celebritati care vor fi imunizate, a relatat vineri cotidianul britanic The Sun, potrivit Reuters. McCartney,…