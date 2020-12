Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama a avut parte de o carantina speciala pe timp de pandemie. Fostul presedinte american nu s-a izolat doar impreuna cu familia, si anume sotia Michelle Obama si cele doua fiice ale lor, Sasha (19) si Malia (22), ci si cu iubitul acesteia din urma.

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomanda documentarul „Colectiv”, intr-o postare pe contul de Instagram. In lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomanda urmaritorilor sai in acest an, se regasește și filmul romanesc „Colectiv”. La inceputul…

- Intr-un stil original, Barack Obama istoriseste in „Pamantul Fagaduintei” povestea odiseei sale neverosimile de la un tanar aflat in cautarea propriei identitati la liderul lumii libere, descriind prin amanunte intime atat educatia sa politica, cat si momentele cruciale din primul mandat al presedintiei…

- Fostul președinte american Barack Obama a distribuit luni o lista cu melodii pe care le-a ascultat mult in timpul președinției sale. „Muzica a jucat intotdeauna un rol important in viața mea, mai ales cand eram președinte”, a scris politicianul in varsta de 59 de ani pe Twitter. Lista de redare... The…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- America isi alege astazi, 3 noiembrie, cel de-al 45-lea presedinte. Batalia se da intre presedintele in functie, republicanul Donald Trump, si fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Americanii voteaza pentru presedintele si vicepresedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens,…

- Sebastian Dobrincu este un model pentru generația sa. Are doar 21 de ani și este unul dintre cei mai de succes antreprenori romani din Statele Unite ale Americii, ajungand, prin inovațiile sale digitale, sa calce pe urmele lui Mark Zukerberg. Sebastian Dobrincu muncește mult pentru a realiza lucuri…

- „Hai sa incercam ceva nou. Daca ești in Statele Unite, trimite-mi un mesaj”, scrie Barack Obama intr-o postare pe Facebook in care și-a publicat numarul de telefon. Numarul furnizat de fostul președinte american, evident, nu este numarul sau personal, insa oricine suna, chiar și daca nu se afla in Statele…