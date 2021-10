A apărut ediția online a nr. 201 (octombrie 2021) al revistei „Caiete Silvane” Publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei, pe caiete-silvane.ro. Ediția tiparita va fi distribuita incepand de vineri, 15 octombrie 2021. Lectura placuta!Traian Ștef, Poem pentru „Caiete Silvane”, Sacoul demodat, insoțit de o parodie de Lucian Perța p. 1Viorel Mureșan, „Suge mai incet, tata scrie” pp. 2-3Imelda Chința, Autoportret al artistului p. 4Carmen Ardelean, Peroane și gari pp. 5-6Marcel Lucaciu, Intre oglinzi patriarhale p. 7Mircea Daroși,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

