La editura Casa Carții de Știința din Cluj Napoca a aparut ediția a treia a lucrarii „Dicționar de regionalisme și arhaisme din județul Maramureș”, autor Dorin Ștef. Volumul, realizat in condiții grafice deosebite la Tipografia Surorile Lauretane din Baia Mare, are 448 de pagini și cuprinde peste 7.800 de cuvinte glosate, majoritatea regionalisme dar și termeni care aparțin deja fondului pasiv al graiurilor nordice. Fiecare articol este tratat nu doar din punct de vedere semantic, ci și etimologic, iar in unele cazuri sunt inserate citate ilustrative din documente folclorice sau dialectate, precum…